Франкомовний "рупор Кремля" RT France припиняє діяльність

Франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

Як повідомляє BFMTV, про це заявила його директорка Ксєнія Федорова, пише "Європейська правда".

"Після п’яти років зусиль влада добилася свого - закриття RT France (...) Головне управління казначейства вирішило заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої роботи", - заявила Федорова.

Мовлення телеканалу у ЄС було заборонене ще з початку повномасштабної війни Росії проти України, поруч з іншими підконтрольними Кремлю інформаційними ресурсами, проте RT France продовжував виробляти контент у своєму паризькому офісі і транслювати його на країни, де канал не забороняли - як, наприклад, франкомовні країни Африки.

19 січня у Франції заблокували рахунки телеканалу. Федорова у коментарях ЗМІ сказала, що це сталося на основі 9-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за війну проти України.