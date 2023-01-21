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Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность

"Европейская правда"Суббота, 21 января 2023, 19:10
Франкоязычный рупор Кремля RT France прекращает деятельность
иллюстративное фото AFP via Getty Images

Франкоязычный отдел российского пропагандистского канала RT (RT France) прекратил деятельность в результате замораживания его банковских счетов. 

Как сообщает BFMTV, об этом заявила его директор Ксения Федорова, пишет "Европейская правда". 

"После пяти лет усилий власть добилась своего - закрытия RT France (...) Главное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей работы", - заявила Федорова. 

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Вещание телеканала в ЕС было запрещено еще с начала полномасштабной войны России против Украины, наряду с другими подконтрольными Кремлю информационными ресурсами, однако RT France продолжал производить контент в своем парижском офисе и транслировать его на страны, где канал не запрещали - как, например, франкоязычные страны Африки. 

19 января во Франции заморозили счета телеканала. Федорова в комментариях СМИ сказала, что это произошло на основе 9-го пакета санкций Евросоюза против России за войну против Украины. 

Темы: ФранцияРосcияпропаганда
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