Росіяни пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Внаслідок обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщини зазнало руйнувань промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі: вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ.

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Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав.

Більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано".