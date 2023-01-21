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Росіяни пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 22:36
Марганець, Google maps

Внаслідок обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщини зазнало руйнувань промислове підприємство.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі: вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ.

Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав.

Більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано".

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Теми: Дніпропетровська областьвійнапромисловість
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