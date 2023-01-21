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Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 21:36
Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине
Марганец, Google maps

В результате обстрела Марганецкой общины на Днепропетровщине подверглось разрушениям промышленное предприятие.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе: днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.

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Есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки из людей никто не пострадал.

Больше обстрелов на Днепропетровщине в течение дня не зафиксировано".

Темы: Днепропетровская областьвойнапромышленность
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