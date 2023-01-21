Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине

В результате обстрела Марганецкой общины на Днепропетровщине подверглось разрушениям промышленное предприятие.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе: днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки из людей никто не пострадал.

Больше обстрелов на Днепропетровщине в течение дня не зафиксировано".