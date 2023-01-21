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Сноубордист Михайло Харук здобув для України перше "золото" на Універсіаді

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 23:21
Михайло Харук, фото Miha Matavz

Сноубордист Михайло Харук здобув для України першу золоту нагороду на Універсіаді-2023, що триває в американському Лейк-Плейсиді.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Змагання з паралельного слалом-гіганту на Універсіаді-2023 тривали впродовж одного дня. Вже у кваліфікації Харук виявився одним одним з трьох сноубордистів, які подолали дистанцію менш, ніж за 30 секунд.

У подальшому Харук став сильнішим на подальших етапах вибування. На кожному з них переваг українського сноубордиста складала більше двох секунд.

У фіналі представник України протистояв австрійцеві Маттеусу Пінку.

Саме дуель з Пінком виявилася для Харука найскладнішою на шляху до "золота". На фініші перевага українця склала лише 0.69 секунд, однак він зміг випередити австрійця.

Медаль Харука – четверта для збірної України на Універсіаді-2023. І перша саме золота: перед цим українці вибороли одне "срібло" та дві бронзові нагороди.

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Харук - один з найдосвідченіших спортсменів складу збірної України. Він потрапив до складу основної команди на сезон 2022/23 Кубка світу і взяв участь на одному з них, показавши 26-й результат в італійській Карецці у паралельному слаломі-гіганті.

Теми: спорт
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