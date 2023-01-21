Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое "золото" на Универсиаде

Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первую золотую награду на Универсиаде-2023, которая проходит в американском Лейк-Плейсиде.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Соревнования по параллельному слалому-гиганту на Универсиаде-2023 продолжались в течение одного дня. Уже в квалификации Харук оказался одним из трех сноубордистов, которые преодолели дистанцию менее чем за 30 секунд.

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В дальнейшем Харук стал сильнее на последующих этапах выбывания. На каждом из них преимущество украинского сноубордиста составляло более двух секунд.

В финале представитель Украины противостоял австрийцу Маттеусу Пинку.

Именно дуэль с Пинком оказалась для Харука самой сложной на пути к "золоту". На финише преимущество украинца составило лишь 0.69 секунд, однако он смог опередить австрийца.

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Медаль Харука - четвертая для сборной Украины на Универсиаде-2023. И первая именно золотая: перед этим украинцы завоевали одно "серебро" и две бронзовые награды.

Харук - один из самых опытных спортсменов состава сборной Украины. Он попал в состав основной команды на сезон 2022/23 Кубка мира и принял участие на одном из них, показав 26-й результат в итальянской Карецце в параллельном слаломе-гиганте.