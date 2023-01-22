Керівник апарату адміністрації Байдена йде у відставку – ЗМІ

Керівник апарату адміністрації президента США Рон Клейн найближчими тижнями піде у відставку.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Рон Клейн, керівник апарату Білого дому, який керував адміністрацією президента Байдена протягом двох років тріумфів і невдач, як очікується, піде у відставку найближчими тижнями, що стане найбільшою зміною в адміністрації з моменту вступу Байдена на посаду (президента США – ред.) два роки тому".

Реклама:

Деталі: Видання пише, що після проміжних виборів у листопаді минулого року Клейн у приватних розмовах з колегами говорив, що після виснажливої та безперервної роботи на Байдена, починаючи з кампанії 2020 року, він готовий рухатися далі.

За інформацією NYT, Білий дім вже почав пошуки заміни Клейну. Анонімні джерела видання не змогли сказати, чи вже обрано наступника або коли буде оголошено рішення, але зазначили, що це станеться після того, як Байден 7 лютого окреслить свій порядок денний на наступний рік у зверненні "Про стан справ у державі".

NYT зазначає, що вплив Клейна на президента США дуже великий. На Байдена він з перервами працював протягом 30 років.