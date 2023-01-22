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Руководитель аппарата администрации Байдена уходит в отставку – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 05:58
Рон Клейн, фото NYT

Руководитель аппарата администрации президента США Рон Клейн в ближайшие недели уйдет в отставку.

Источник: The New York Times

Дословно: "Рон Клейн, руководитель аппарата Белого дома, который руководил администрацией президента Байдена в течение двух лет триумфов и неудач, как ожидается, уйдет в отставку в ближайшие недели, что станет самым большим изменением в администрации с момента вступления Байдена в должность (президента США – ред.) два года назад".

Детали: Издание пишет, что после промежуточных выборов в ноябре прошлого года Клейн в частных разговорах с коллегами говорил, что после изнурительной и непрерывной работы на Байдена, начиная с кампании 2020 года, он готов двигаться дальше.

По информации NYT, Белый дом уже начал поиски замены Клейну. Анонимные источники издания не смогли сказать, выбран ли уже преемник или когда будет объявлено решение, но отметили, что это произойдет после того, как Байден 7 февраля очертит свою повестку дня на следующий год в обращении "О состоянии дел в государстве".

NYT отмечает, что влияние Клейна на президента США очень велико. На Байдена он с перерывами работал в течение 30 лет.

Темы: БайденСША
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