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Британська розвідка розповіла, як оцінює плани РФ з розширення армії

"Європейська правда"Неділя, 22 січня 2023, 09:50

Наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 22 січня. 

Аналітики нагадують, що 17 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу анонсував масштабні зміни у структурі війська на 2023-26 роки, що передбачають, серед іншого, збільшення чисельності армії до 1,5 млн - на 11% більше, ніж анонсовані спочатку 1,35 млн. 

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Крім того, Шойгу заявив про плани відновити Московський та Петербурзький військові округи - як було у радянські часи. Також планують створити новий армійський корпус у Карелії. 

"Плани Шойгу сигналізують, що керівництво РФ, скоріш за все, передбачає, що підвищена конвенційна військова загроза зберігатиметься протягом багатьох років і після завершення триваючої війни проти України. Втім, Росію з високою ймовірністю чекають труднощі з укомплектацією особовим складом та спорядженням такого розширення війська", - зазначають в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що ситуація на фронті в Україні в загалом не змінюється, хоча існує ризик локального просування російських військ навколо Бахмута. 

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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