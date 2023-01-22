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Британская разведка рассказала, как оценивает планы РФ по расширению армии

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 10:50

Намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с вероятными рисками вооруженных конфликтов, но организовать такое расширение войска будет непросто. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 22 января. 

Аналитики напоминают, что 17 января министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в структуре войска на 2023-26 годы, предусматривающие, среди прочего, увеличение численности армии до 1,5 млн - на 11% больше, чем анонсированные сначала 1,35 млн. 

Кроме того, Шойгу заявил о планах восстановить Московский и Петербургский военные округа - как было в советские времена. Также планируют создать новый армейский корпус в Карелии. 

"Планы Шойгу сигнализируют, что руководство РФ, скорее всего, предполагает, что повышенная конвенциональная военная угроза будет сохраняться в течение многих лет и после завершения продолжающейся войны против Украины. Впрочем, Россию с высокой вероятностью ждут трудности с укомплектацией личным составом и снаряжением такого расширения войска", - отмечают в обзоре. 

В предыдущем обзоре рассказывали, что ситуация на фронте в Украине в целом не меняется, хотя существует риск локального продвижения российских войск вокруг Бахмута. 

Темы: Великобританияразведкавойна
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