Британская разведка рассказала, как оценивает планы РФ по расширению армии

Намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с вероятными рисками вооруженных конфликтов, но организовать такое расширение войска будет непросто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 22 января.

Аналитики напоминают, что 17 января министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в структуре войска на 2023-26 годы, предусматривающие, среди прочего, увеличение численности армии до 1,5 млн - на 11% больше, чем анонсированные сначала 1,35 млн.

Кроме того, Шойгу заявил о планах восстановить Московский и Петербургский военные округа - как было в советские времена. Также планируют создать новый армейский корпус в Карелии.

"Планы Шойгу сигнализируют, что руководство РФ, скорее всего, предполагает, что повышенная конвенциональная военная угроза будет сохраняться в течение многих лет и после завершения продолжающейся войны против Украины. Впрочем, Россию с высокой вероятностью ждут трудности с укомплектацией личным составом и снаряжением такого расширения войска", - отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что ситуация на фронте в Украине в целом не меняется, хотя существует риск локального продвижения российских войск вокруг Бахмута.