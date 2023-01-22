Британія підтримує угоду, яка б надала Україні німецькі танки - глава МЗС

Велика Британія, як і раніше, підтримує міжнародну угоду, яка б забезпечила Україну танками німецького виробництва.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Звичайно, я хотів би бачити українців озброєними такими машинами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, які були надані нами та іншими країнами", - сказав Клеверлі.

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"Я продовжуватиму ці розмови з нашими союзниками і друзями по НАТО, щоб сприяти наданню Україні найкращого військового обладнання, яке допоможе їй захиститися від цього жорстокого вторгнення", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо Німеччина робить для допомоги Україні, Клеверлі сказав, що хотів би, щоб "кожен робив усе, що може, але кожна країна підтримувала Україну у спосіб, який є найбільш відповідним для них".

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

При цьому, у Шольца заперечили, що нібито висували умовою надання Україні німецьких танків те, що США у такому разі теж мають надати свої танки Abrams.

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні "Леопардів" іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні.