Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия поддерживает соглашение, которое бы предоставило Украине немецкие танки - глава МИД

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 16:58
Джеймс Клеверли, фото Getty Images

Великобритания по-прежнему поддерживает международное соглашение, которое бы обеспечило Украину танками немецкого производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Конечно, я хотел бы видеть украинцев вооруженными такими машинами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые были предоставлены нами и другими странами", - сказал Клеверли.

"Я буду продолжать эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования, которое поможет ей защититься от этого жестокого вторжения", - добавил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли Германия делает для помощи Украине, Клеверли сказал, что хотел бы, чтобы "каждый делал все, что может, но каждая страна поддерживала Украину способом, который является наиболее подходящим для них".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".

При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

ВИДЕО ДНЯ

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

Темы: ВеликобританияГерманияпомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы – ISW

Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

Все новости...
Великобритания
Джонсон призвал мир удвоить усилия и дать Украине все инструменты для победы
Британская разведка рассказала, как оценивает планы РФ по расширению армии
В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников
Последние новости
07:36
Оккупанты эвакуируют семьи своих военнослужащих из Луганска – штаб
07:17
Силы обороны отбили атаки и ударили по 11 районам сосредоточения врага – сводка
06:47
Россия может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы – ISW
05:52
Ответ РФ: Эстония высылает российского посла
05:05
США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения – CNN
04:20
фотоРоссияне ударили по жилому кварталу Часового Яра, есть погибший и раненые
03:44
США будут преследовать ЧВК "Вагнер" – Госдеп
02:50
Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ
01:58
Враг бил по Сумщине: более 160 "приходов" и 30 ракет из "Града"
01:20
В Северной Македонии хотят запретить въезд нескольким болгарам из-за "связей с РФ"
Все новости...