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Британия поддерживает соглашение, которое бы предоставило Украине немецкие танки - глава МИД

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 15:58
Британия поддерживает соглашение, которое бы предоставило Украине немецкие танки - глава МИД
Джеймс Клеверли, фото Getty Images

Великобритания по-прежнему поддерживает международное соглашение, которое бы обеспечило Украину танками немецкого производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Конечно, я хотел бы видеть украинцев вооруженными такими машинами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые были предоставлены нами и другими странами", - сказал Клеверли.

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"Я буду продолжать эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования, которое поможет ей защититься от этого жестокого вторжения", - добавил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли Германия делает для помощи Украине, Клеверли сказал, что хотел бы, чтобы "каждый делал все, что может, но каждая страна поддерживала Украину способом, который является наиболее подходящим для них".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".

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При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

Темы: ВеликобританияГерманияпомощь Украине
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