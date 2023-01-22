Кількість клопотань про притулок в ЄС зросла майже на 50%

У 2022 році в державах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Торік у 27 країнах ЄС зареєстрували 923 991 клопотання про притулок, що на 46,5% більше, ніж у 2021-му, йдеться у конфіденційному документі Європейської комісії, присвяченому стану справ із міграцією та біженцями.

Минулого року найбільшу з 2016 року кількість прохань про надання статусу біженця - 226 467 - отримала Німеччина. Вона з великим відривом лідирує серед країн Євросоюзу.

На другому місці - Франція (154 597), за якою йдуть Іспанія (116 952) та Австрія (108 490). Останні три місця посідають Латвія (622), Словаччина (544) та Угорщина (46).

Кожен третій шукач притулку в Німеччині - громадянин Сирії, далі йдуть біженці з Афганістану (17 %), Туреччини (10%) та Іраку (6,7%).

Біженці від війни в Україні в цій статистиці не враховуються, оскільки вони автоматично отримують право на тимчасове проживання та соціальні пільги в ЄС.

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Раніше Австрія заявила про різке зменшення кількості шукачів притулку в середині грудня і на початку січня, що пов'язано з тим, що Сербія обмежила в'їзд до країни індійців і тунісців.