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Количество ходатайств об убежище в ЕС выросло почти на 50%

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 18:02
флаги ЕС, фото Getty Images

В 2022 году в государствах Европейского Союза почти наполовину выросло количество ходатайств о предоставлении убежища.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

В прошлом году в 27 странах ЕС зарегистрировали 923 991 ходатайство об убежище, что на 46,5% больше, чем в 2021-м, говорится в конфиденциальном документе Европейской комиссии, посвященном состоянию дел с миграцией и беженцами.

В прошлом году наибольшее с 2016 года количество просьб о предоставлении статуса беженца - 226 467 - получила Германия. Она с большим отрывом лидирует среди стран Евросоюза.

На втором месте - Франция (154 597), за которой следуют Испания (116 952) и Австрия (108 490). Последние три места занимают Латвия (622), Словакия (544) и Венгрия (46).

Каждый третий искатель убежища в Германии - гражданин Сирии, далее следуют беженцы из Афганистана (17%), Турции (10%) и Ирака (6,7%).

Беженцы от войны в Украине в этой статистике не учитываются, поскольку они автоматически получают право на временное проживание и социальные льготы в ЕС.

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Ранее Австрия заявила о резком уменьшении количества искателей убежища в середине декабря и в начале января, что связано с тем, что Сербия ограничила въезд в страну индийцев и тунисцев.

Темы: ЕСбеженцы
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