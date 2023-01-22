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У Конгресі США закликали відправити в Україну хоч один танк Abrams, щоб стимулювати Німеччину

"Європейська правда"Неділя, 22 січня 2023, 18:59
танк Abrams, фото Getty Images

Сполучені Штати повинні відправити хоча б один з танків M1 Abrams в Україну, щоб підштовхнути Німеччину до надання власних танків для допомоги Києву у боротьбі з російським вторгненням.

Про це заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News, пише "Європейська правда".

"Якби ми оголосили, що збираємося надати танки "Abrams", хоча б один... я чув, що Німеччина чекає, поки ми візьмемо на себе ініціативу. Тоді б вони поставили танки Leopard. І пам'ятайте, є близько 10 країн, які мають танки Leopard, але їм потрібна згода Німеччини", - сказав Маккол.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо одного танка "Abrams" для надання німецьких танків Україні, Маккол сказав: "Якщо ми скажемо, що збираємося надати танки " Abrams", я думаю, що цього буде достатньо, щоб Німеччина випустила на волю своїх "Леопардів", - додав він.

"Буде зимовий наступ росіян. Їм потрібні ці танки на східному фланзі на Донбасі. Їм також потрібні ПТРК, артилерія більшої дальності, щоб вдарити по Криму, де знаходяться іранські безпілотники", - сказав він.

Раніше конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні. 

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.

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Теми: СШАдопомога УкраїніНімеччина
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