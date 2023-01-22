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В Конгрессе США призвали отправить в Украину хоть один танк Abrams, чтобы стимулировать Германию

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 17:59
В Конгрессе США призвали отправить в Украину хоть один танк Abrams, чтобы стимулировать Германию
танк Abrams, фото Getty Images

Соединенные Штаты должны отправить хотя бы один из танков M1 Abrams в Украину, чтобы подтолкнуть Германию к предоставлению собственных танков для помощи Киеву в борьбе с российским вторжением.

Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол в интервью ABC News, пишет "Европейская правда".

"Если бы мы объявили, что собираемся предоставить танки "Abrams", хотя бы один... я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу. Тогда бы они поставили танки Leopard. И помните, есть около 10 стран, которые имеют танки Leopard, но им нужно согласие Германии", - сказал Маккол.

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Отвечая на вопрос, достаточно ли одного танка "Abrams" для предоставления немецких танков Украине, Маккол сказал: "Если мы скажем, что собираемся предоставить танки "Abrams", я думаю, что этого будет достаточно, чтобы Германия выпустила на волю своих "Леопардов", - добавил он.

"Будет зимнее наступление россиян. Им нужны эти танки на восточном фланге на Донбассе. Им также нужны ПТРК, артиллерия большей дальности, чтобы ударить по Крыму, где находятся иранские беспилотники", - сказал он.

Ранее конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс опубликовали заявление в поддержку усиления надзора за помощью США Украине

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что Министерство обороны Германии еще с лета 2022 года имело список танков Leopard, на основании которого можно было бы определить машины, подходящие для передачи Украине.

Темы: СШАпомощь УкраинеГермания
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