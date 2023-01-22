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Начальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 18:56
Начальника патрульної поліції Львівщини відсторонили: подарував дівчині перепустку
Пилипенко з дівчиною, скріншот відео

Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.

Джерело: Патрульна поліція України

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Дослівно: "Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.

За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування".

Деталі: На поширеному відео видно, як Пилипенко дарує щось дівчині. Розпакувавши, вона радісно говорить: "Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес!" і цілує його.

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Теми: Львівполіціяавто
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