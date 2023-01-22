Начальника патрульной полиции Львовщины отстранили: подарил девушке пропуск

Начальника управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности за то, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

Источник: Патрульная полиция Украины

Реклама:

Дословно: "Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

По указанным обстоятельствам, руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование".

Детали: На распространенном видео видно, как Пилипенко дарит что-то девушке. Распаковав, она радостно говорит: "Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес!" и целует его.