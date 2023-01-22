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Ердоган підтвердив, що вибори у Туреччині відбудуться на місяць раніше, ніж планувалося

"Європейська правда"Неділя, 22 січня 2023, 19:41
Ердоган підтвердив, що вибори у Туреччині відбудуться на місяць раніше, ніж планувалося
Ердоган, фото Getty Images

Президент Туреччини Таїп Ердоган офіційно підтвердив, що вибори в Туреччині відбудуться 14 травня, на місяць раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіс турецького президента опублікував у неділю відеозапис, на якому Ердоган оголошує дату під час зустрічі з молодими виборцями в північно-західній провінції Бурса.

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"Я вдячний богу за те, що ми будемо йти пліч-о-пліч із вами, нашою молоддю, яка голосує вперше, на виборах, які відбудуться 14 травня", - сказав Ердоган.

Опитування громадської думки показують, що парламентські та президентські вибори будуть напруженими і стануть найсерйознішим випробуванням для Ердогана за два десятиліття його перебування при владі.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині мали відбутися 18 червня, але президент Ердоган раніше дав зрозуміти, що голосування може бути перенесено. Один із представників його партії раніше заявив, що вибори в червні збігатимуться із сезоном літніх відпусток, коли люди подорожують.

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Як повідомлялося, напередодні виборів у Туреччині відкриють музей, присвячений президенту Реджепу Таїпу Ердогану. 

Читайте також про те, як Ердоган йде на третій термін та як вибори впливатимуть на зовнішню політику Туреччини.

Теми: ТуреччинавибориЕрдоган
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