Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 20:41
Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Тайип Эрдоган официально подтвердил, что выборы в Турции состоятся 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Офис турецкого президента опубликовал в воскресенье видеозапись, на которой Эрдоган объявляет дату во время встречи с молодыми избирателями в северо-западной провинции Бурса.

"Я благодарен богу за то, что мы будем идти бок о бок с вами, нашей молодежью, которая голосует впервые, на выборах, которые состоятся 14 мая", - сказал Эрдоган.

Опросы общественного мнения показывают, что парламентские и президентские выборы будут напряженными и станут самым серьезным испытанием для Эрдогана за два десятилетия его пребывания у власти.

Президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться 18 июня, но президент Эрдоган ранее дал понять, что голосование может быть перенесено. Один из представителей его партии ранее заявил, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

Как сообщалось, накануне выборов в Турции откроют музей, посвященный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. 

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также о том, как Эрдоган идет на третий срок и как выборы будут влиять на внешнюю политику Турции.

Темы: ТурциявиборыЭрдоган
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Заместителя генпрокурора Симоненко уволили с должности

Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов

Тимошенко уволили из ОП – указ

Ночью защитники за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52

Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Все новости...
Турция
Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200
Босфор заблокирован: грузовое судно село на мель
Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине – представитель Эрдогана
Последние новости
12:01
Кабмин планирует назначить директора "Прозорро.Продажи" заместителем министра экономики
11:51
Глава посольства Украины: возможна эвакуация украинцев из Грузии, если будет угроза из-за наплыва россиян
11:40
Во вторник Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА
11:39
Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций – ГУР
11:34
Главарь оккупантов Пушилин сменил так называемого "мэра Мариуполя"
11:31
В Раде зарегистрировали законопроект о введении прозрачности в оборонных закупках
11:30
Оккупанты держат под огнем 8 областей, возле Бахмута и Соледара тяжелые бои - ОВА
11:26
Ле Пен выступила против отправки танков в Украину, чтобы не сделать "войну еще хуже"
11:22
Госкино опубликовало список претендентов на должность руководителя Довженко-Центра
11:16
Дефицит в энергосистеме ощутим, все области получили лимиты потребления света
Все новости...