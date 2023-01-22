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Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось

"Европейская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 19:41
Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось
Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Тайип Эрдоган официально подтвердил, что выборы в Турции состоятся 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Офис турецкого президента опубликовал в воскресенье видеозапись, на которой Эрдоган объявляет дату во время встречи с молодыми избирателями в северо-западной провинции Бурса.

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"Я благодарен богу за то, что мы будем идти бок о бок с вами, нашей молодежью, которая голосует впервые, на выборах, которые состоятся 14 мая", - сказал Эрдоган.

Опросы общественного мнения показывают, что парламентские и президентские выборы будут напряженными и станут самым серьезным испытанием для Эрдогана за два десятилетия его пребывания у власти.

Президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться 18 июня, но президент Эрдоган ранее дал понять, что голосование может быть перенесено. Один из представителей его партии ранее заявил, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

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Как сообщалось, накануне выборов в Турции откроют музей, посвященный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Читайте также о том, как Эрдоган идет на третий срок и как выборы будут влиять на внешнюю политику Турции.

Темы: ТурциявиборыЭрдоган
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