Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось

Президент Турции Тайип Эрдоган официально подтвердил, что выборы в Турции состоятся 14 мая, на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Офис турецкого президента опубликовал в воскресенье видеозапись, на которой Эрдоган объявляет дату во время встречи с молодыми избирателями в северо-западной провинции Бурса.

"Я благодарен богу за то, что мы будем идти бок о бок с вами, нашей молодежью, которая голосует впервые, на выборах, которые состоятся 14 мая", - сказал Эрдоган.

Опросы общественного мнения показывают, что парламентские и президентские выборы будут напряженными и станут самым серьезным испытанием для Эрдогана за два десятилетия его пребывания у власти.

Президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться 18 июня, но президент Эрдоган ранее дал понять, что голосование может быть перенесено. Один из представителей его партии ранее заявил, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

Как сообщалось, накануне выборов в Турции откроют музей, посвященный президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

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