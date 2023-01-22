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Зеленський: IRIS-T – хороша система, нам би їх побільше

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 23:58
Зеленський: IRIS-T – хороша система, нам би їх побільше
IRIS-T, ФОТО З TWITTER ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Президент Володимир Зеленський перерахував види зброї, яких зараз найбільше потребує Україна, зокрема очікує від Німеччини більше зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на питання, якої зброї Україна потребує найбільше на даному етапі

Пряма мова: "Україні потрібен захист на полі бою. Це артилерія, РСЗВ, важлива бронетехніка – БМП, БТР різного виду… Потрібні танки – це вид тієї техніки, яка у нас в дефіциті, нема чого приховувати. Дефіцитними є й снаряди до всього перерахованого. Це що стосується сил на землі.

Що стосується неба… Потрібні системи протиповітряної оборони, щоб максимально захистити наше небо. Я тут вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороші системи, нам би їх побільше. Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot…

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Дуже хочеться нової сторінки в цій війні. Точніше в захисті. Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба в росіян не було.

Звичайно, потрібні ракети дальньої дії. Щоб вони не били по наших містах, а ми дістати до них не можемо. Це сумно".

Що передувало: У жовтні 2022 року Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується цього року.

ВІДЕО ДНЯ

20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро. За словами Пісторіуса, у пакет увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК IRIS-T та ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Теми: ЗеленськийНімеччиназброядопомога Україні
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