Зеленский: IRIS-T – хорошая система, нам бы их побольше

Президент Владимир Зеленский перечислил виды оружия, в которых сейчас больше всего нуждается Украина, в частности ожидает от Германии больше зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Источник: Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос, в каком оружии Украина нуждается больше всего на данном этапе

Прямая речь: "Украине нужна защита на поле боя. Это артиллерия, РСЗО, важная бронетехника - БМП, БТР различного вида... Нужны танки - это вид той техники, которая у нас в дефиците, нечего скрывать. Дефицитными являются и снаряды ко всему перечисленному. Это что касается сил на земле.

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Что касается неба... Нужны системы противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить наше небо. Я здесь благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot...

Очень хочется новой страницы в этой войне. Точнее в защите. Это, конечно, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было.

Конечно, нужны ракеты дальнего действия. Чтобы они не били по нашим городам, а мы достать до них не можем. Это печально".

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Что предшествовало: В октябре 2022 года Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в этом году.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 млрд евро. По словам Писториуса, в пакет войдут 40 боевых машин пехоты Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК IRIS-T и еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.