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Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 00:45
Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
фото Pixabay

Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на плани Європарламенту включити Іран до переліку терористичних організацій.

Джерело: глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, цитують ISNA, Anadolu

Деталі: Міністр зробив заяву, реагуючи на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

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Відповідаючи на питання про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ, Абдоллахіян сказав, якщо дипломати ЄС "не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти".

Нагадаємо: Іран у четвер попередив Європейський Союз, що він "вистрілить собі в ногу", якщо визнає Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

У січні ЄС повідомив, що запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України.

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Білий дім вважає, що продаж Іраном бойових безпілотників Росії для використання проти України означає, що Тегеран може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам.

Теми: Іранядерна зброяЄСтероризм
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