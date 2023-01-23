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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 23 января 2023, 01:45
фото Pixabay

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на планы Европарламента включить Иран в перечень террористических организаций.

Источник: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, цитируют ISNA, Anadolu

Детали: Министр сделал заявление, реагируя на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Отвечая на вопрос о возможности выхода Ирана из ДНЯО, Абдоллахиян сказал, если дипломаты ЕС "не возьмут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

Напомним: Иран в четверг предупредил Европейский Союз, что он "выстрелит себе в ногу", если признает Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

В январе ЕС сообщил, что предложит новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины.

Белый дом считает, что продажа Ираном боевых беспилотников России для использования против Украины означает, что Тегеран может способствовать широкомасштабным военным преступлениям.

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Темы: Иранядерное оружиеЕСтерроризм
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