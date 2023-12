У США знайшли мертвим чоловіка, який розстріляв 10 людей

Каліфорнійська поліція, яка розшукувала стрілка, що вбив 10 людей у клубі під час святкування китайського Нового року, знайшла мертвим у фургоні.

Джерело: AFP, CNN

Деталі: Повідомляється, що поліція оточила фургон підозрюваного в масовій стрілянині.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна заявив, що слідчі підтвердили, що чоловік, знайдений мертвим у білому вантажному фургоні після протистояння з поліцією в Торренсі, штат Каліфорнія, є тією самою особою, яку підозрюють у скоєнні масової стрілянини в парку Монтерей в суботу ввечері.

Луна повідомив, що після протистояння офіцери знайшли чоловіка мертвим, він спричинив собі вогнепальне поранення, від якого загинув.

