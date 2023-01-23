У США знайшли мертвим чоловіка, який розстріляв 10 людей

Каліфорнійська поліція, яка розшукувала стрілка, що вбив 10 людей у клубі під час святкування китайського Нового року, знайшла мертвим у фургоні.

Джерело: AFP, CNN

Деталі: Повідомляється, що поліція оточила фургон підозрюваного в масовій стрілянині.

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Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна заявив, що слідчі підтвердили, що чоловік, знайдений мертвим у білому вантажному фургоні після протистояння з поліцією в Торренсі, штат Каліфорнія, є тією самою особою, яку підозрюють у скоєнні масової стрілянини в парку Монтерей в суботу ввечері.

Луна повідомив, що після протистояння офіцери знайшли чоловіка мертвим, він спричинив собі вогнепальне поранення, від якого загинув.

California police hunting the gunman who killed 10 people at a dance club during Lunar New Year celebrations broke into a van after a lengthy standoff Sunday, where images showed a body slumped in the driver's seathttps://t.co/oUQoFKoeFZ pic.twitter.com/vIzgnp7sZP ВІДЕО ДНЯ January 23, 2023

Загиблого підозрюваного ідентифікували як 72-річного Хуу Кан Трена.

Що передувало: Розшук почався 12 годинами раніше після того, як чоловік почав стріляти у клубі в Монтерей-Парку в окрузі Лос-Анджелес, де проживає велика азіатська громада.

Свідки кажуть, що він стріляв без розбору і, схоже, був добре озброєний.

Луна повідомив, що поліція прибула на виклик відразу після 22:00 суботи (06:00 неділі за Гринвічем) і побачила людей, які вибігали з приміщення.

"На жаль, – додав він, – лікарі швидкої допомоги констатували смерть 10 жертв на місці події".

П'ятеро загиблих – жінки і п'ятеро – чоловіки, повідомили офіційні особи.