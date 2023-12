В США нашли мертвым мужчину, который расстрелял 10 человек

Калифорнийская полиция, которая разыскивала стрелка, убившего 10 человек в клубе во время празднования китайского Нового года, нашла мертвым в фургоне.

Источник: AFP, CNN

Детали: Сообщается, что полиция окружила фургон подозреваемого в массовой стрельбе.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что следователи подтвердили, что мужчина, найденный мертвым в белом грузовом фургоне после противостояния с полицией в Торренсе, штат Калифорния, является тем самым лицом, которого подозревают в совершении массовой стрельбы в парке Монтерей в субботу вечером.

Луна сообщил, что после противостояния офицеры нашли мужчину мертвым, он нанес себе огнестрельное ранение, от которого погиб.

California police hunting the gunman who killed 10 people at a dance club during Lunar New Year celebrations broke into a van after a lengthy standoff Sunday, where images showed a body slumped in the driver's seathttps://t.co/oUQoFKoeFZ pic.twitter.com/vIzgnp7sZP