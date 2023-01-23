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В США нашли мертвым мужчину, который расстрелял 10 человек

Понедельник, 23 января 2023, 03:37
подозреваемого в стрельбе нашли мертвым, фото AFP

Калифорнийская полиция, которая разыскивала стрелка, убившего 10 человек в клубе во время празднования китайского Нового года, нашла мертвым в фургоне.

Источник: AFP, CNN

Детали: Сообщается, что полиция окружила фургон подозреваемого в массовой стрельбе.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что следователи подтвердили, что мужчина, найденный мертвым в белом грузовом фургоне после противостояния с полицией в Торренсе, штат Калифорния, является тем самым лицом, которого подозревают в совершении массовой стрельбы в парке Монтерей в субботу вечером.

Луна сообщил, что после противостояния офицеры нашли мужчину мертвым, он нанес себе огнестрельное ранение, от которого погиб.

Погибшего подозреваемого идентифицировали как 72-летнего Хуу Кан Трена.

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Что предшествовало: Розыск начался 12 часами ранее после того, как мужчина начал стрелять в клубе в Монтерей-Парке в округе Лос-Анджелес, где проживает большая азиатская община.

Свидетели говорят, что он стрелял без разбора и, похоже, был хорошо вооружен.

Луна сообщил, что полиция прибыла на вызов сразу после 22:00 субботы (06:00 воскресенья по Гринвичу) и увидела людей, которые выбегали из помещения.

"К сожалению, – добавил он, – врачи скорой помощи констатировали смерть 10 жертв на месте происшествия".

Пятеро погибших – женщины и пятеро – мужчины, сообщили официальные лица.

Темы: СШАкриминалубийство
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