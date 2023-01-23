Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у Польщу в разі нападу РФ
Понеділок, 23 січня 2023, 05:35
Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.
Джерело: журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк
Пряма мова: "Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом".
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Деталі: Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".