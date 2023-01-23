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Кандидат в президенты Чехии заявил, что не отправит военных в Польшу в случае нападения РФ

Понедельник, 23 января 2023, 06:35
Бабиш, фото dpa

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае нападения России на страны НАТО не будет отправлять чешских военных в Польшу и страны Балтии.

Источник: журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк

Прямая речь: "Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что заявил, что не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом".

Детали: Йозвяк отметил, что когда Бабишу сказали, что это является обязательством стран-членов НАТО, он ответил: "Я хочу мира".

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Темы: ЧехияНАТОПольшаБалтия
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