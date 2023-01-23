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Британська розвідка розповіла, як сприймають "наведення порядку" в армії з приходом Герасимова

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 09:51
Валерій Герасимов. Фото з Telegram Міноборони РФ

Британська розвідка припускає, що з приходом до командування генерала Валерія Герасимова той у першу чергу вирішив наводити лад з рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.

Про це повідомляють в огляді Міноборони Британії про війну в Україні, пише "Європейська правда".

Наскільки відомо, з приходом Герасимова почали боротися з відхиленнями від стандартів у військовій формі, пересуванням військових на цивільних авто, використанням мобільних телефонів та "нестандартними зачісками". 

В огляді зазначають, що ці заходи зустріли скептично, а особливі нарікання викликали вимоги стандартних стрижок. Як приклад, наводять коментарі представників окупаційної влади у Донецькій області, які називали ці пріоритети "фарсом", що не має значення для ефективності ведення бойових дій, і такі ж зауваження керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина.

"Російські війська і далі перебувають в "оперативному глухому куті" і зазнають тяжких втрат. Те, що Гєрасімов обрав пріоритетом контроль за дотриманням дрібних правил, вочевидь підтверджує страхи багатьох скептиків у Росії. Його, як і міністра оборони Сергія Шойгу, все більше сприймають як людину відірвану від реальності і зосереджену на демонстративних елементах, а не забезпеченні реального наповнення", – пишуть в огляді.

У попередньому огляді розповідали, що наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з ризиками збройних конфліктів, але виконати таке розширення війська буде непросто. 

Теми: Велика БританіярозвідкаРосіявійна
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