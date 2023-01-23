Британская разведка рассказала, как воспринимают "наведение порядка" в армии с приходом Герасимова

Британская разведка предполагает, что с приходом к командованию генерала Валерия Герасимова тот в первую очередь решил наводить порядок с рутинной дисциплиной в армии и это вызывает нарекания.

Об этом сообщается в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине, пишет "Европейская правда".

Насколько известно, с приходом Герасимова начали бороться с отклонениями от стандартов в военной форме, передвижением военных на гражданских авто, использованием мобильных телефонов и "нестандартными прическами".

В обзоре отмечают, что эти меры встретили скептически, а особые нарекания вызвали требования стандартных стрижек. В качестве примера приводят комментарии представителей оккупационных властей в Донецкой области, которые называли эти приоритеты "фарсом", поскольку они не имеют значения для эффективности ведения боевых действий, и такие же замечания руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина.

"Российские войска продолжают находиться в "оперативном тупике" и несут тяжелые потери. То, что Герасимов выбрал приоритетом контроль за соблюдением мелких правил, очевидно подтверждает страхи многих скептиков в России. Его, как и министра обороны Сергея Шойгу, все больше воспринимают как человека оторванного от реальности и сосредоточенного на демонстративных элементах, а не обеспечении реального наполнения", – пишут в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что намерения России расширять армию указывают на то, что Кремль видит впереди период с рисками вооруженных конфликтов, но выполнить такое расширение войска будет непросто.