Окупанти поливають вогнем Авдіївку, біля Бахмута і Соледара активні бої – ОВА

За минулу добу окупанти масовано обстрілювали Авдіївку Донецької області, навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, а штурмові дії — як вдень, так і вночі, також загарбники завдавали ударів ще по 6 областях.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: вночі стався масований артобстріл Авдіївки, влучання по центральній частині міста, хаотичні, поодинокі обстріли як старої частини міста, так і центральної.

Реклама:

На ранок відбувся обстріл з РСЗВ "Град", влучання в районі автобази та комунального підприємства.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, штурмові дії — як вдень, так і вночі. Найактивніші напрямки — Новобахмутівка, Красногорівка, Промка.

Обстріли тривають вздовж всієї лінії фронту. Точаться активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара.

ВІДЕО ДНЯ

Вчора пізно ввечері — обстріл Часового Яру, пошкоджені багатоповерхівки.

Протягом доби — активні наступальні дії в районі населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль. Вночі тривали обстріли позицій по лінії бойових дій в Очеретинській громаді.

На Донеччині за добу: 4 поранених цивільних.

Сумщина: вночі були обстріли по території Зноб-Новгородської ТГ. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється.

Сьогодні вранці — Новослобідської ТГ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільську раду, будинок культури, непрацюючий двоповерховий магазин, високовольтну лінію електропередач.

Інформація про постраждалих уточнюється.

По Новослобідській громаді минулої доби ворог тричі відкривав вогонь. По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Без постраждалих та руйнувань.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове, Комишуваха, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Малинівка, Преображенка, Степногірськ, Малі Щербаки, Плавні, Зарічне.

Надійшло 41 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: цієі ночі росіяни знову тероризували Нікопольщину. Обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Мирівську та Марганецьку громади. Люди не постраждали.

Масштаби руйнацій ще з’ясовуються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп’янськ.

У селі Петрівка Золочівської громади Богодухівського району внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка.

Крім того, ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.

У Вовчанську зафіксовано влучання у приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено подвір’я, також зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку.

У смт. Пісочин Харківського району — попередньо ракетою С-300 — росіяни влучили у господарчу споруду.

Луганщина: минулої доби ворожі атаки відбиті поблизу Стельмахівки і Новоселівського.

Вищеназвані населені пункти ворог обстріляв на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження росіян потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине.

Ситуація в області залишається напруженою.

Херсонщина: обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії минулої доби зазнали райони населених пунктів Дудчани, Гаврилівка, Інгулець, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На деокупованій території Херсонщини через російську агресію постраждали 3 людини протягом доби, серед них - 17-річна дівчина.

Ситуація в області залишається складною.