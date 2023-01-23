Оккупанты поливают огнем Авдеевку, возле Бахмута и Соледара активные бои – ОВА

За минувшие сутки оккупанты массированно обстреливали Авдеевку Донецкой области, вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, а штурмовые действия - как днем, так и ночью, также захватчики наносили удары еще по 6 областям.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: ночью был массированный артобстрел Авдеевки, попадание по центральной части города, хаотичные, одиночные обстрелы как старой части города, так и центральной.

На утро был обстрел из РСЗО "град", попадания в районе автобазы и коммунального предприятия.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, штурмовые действия - как днем, так и ночью. Самые активные направления - Новобахмутовка, Красногоровка, Промка.

Обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта. Ведутся активные боевые действия вблизи Бахмута и Соледара.

Вчера поздно вечером - обстрел Часового Яра, повреждены многоэтажки.

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В течение суток - активные наступательные действия в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь. Ночью продолжались обстрелы позиций по линии боевых действий в Очеретинской громаде.

В Донецкой области за сутки: 4 раненых гражданских.

Сумщина: ночью были обстрелы по территории Зноб-Новгородской ТО. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Сегодня утром - Новослободской ТО.

В результате обстрелов повреждены сельский совет, дом культуры, неработающий двухэтажный магазин, высоковольтная линия электропередач.

Информация о пострадавших уточняется.

По Новослободской громаде за прошедшие сутки враг трижды открывал огонь. По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

Без пострадавших и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское, Степное, Камышеваха, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Белогорье, Ольговское, Малиновка, Преображенка, Степногорск, Малые Щербаки, Плавни, Заречное.

Поступило 41 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Последствия уточняются.

Днепропетровщина: этой ночью россияне снова терроризировали Никопольщину. Обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Мировскую и Марганецкую общины. Люди не пострадали.

Масштабы разрушений еще выясняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крохмальное и Купянск.

В селе Петровка Золочевской громады Богодуховского района в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина.

Кроме того, враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

В Волчанске зафиксировано попадание в частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии.

В Купянске в результате вражеского обстрела поврежден двор, также зафиксировано попадание в пятиэтажку.

В пгт. Песочин Харьковского района - предварительно ракетой С-300 - россияне попали в хозяйственную постройку.

Луганщина: за прошедшие сутки вражеские атаки отбиты вблизи Стельмаховки и Новоселовского.

Вышеназванные населенные пункты враг обстрелял на Купянском направлении.

На Лиманском направлении под огневое поражение россиян попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино.

Ситуация в области остается напряженной.

Херсонщина: обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии за прошедшие сутки подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Гавриловка, Ингулец, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. Подробная информация о последствиях уточняется.

На деоккупированной территории Херсонщины из-за российской агрессии пострадали 3 человека в течение суток, среди них - 17-летняя девушка.

Ситуация в области остается сложной.