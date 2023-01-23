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Посол України про нове вето Угорщини: у ЄС є червоні лінії, які не можна переходити

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 09:40

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати увесь Євросоюз своїм право вето у спільних рішеннях - зокрема тих, що стосуються України.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Дипломат вважає, що Угорщина врешті все ж не заблокує виділення додаткової військової допомоги для України, яку наразі планує блокувати, і в ЄС знайдуть способи ухвалити це рішення, тому що можливість Будапешта застосовувати своє право вето не зовсім необмежена.

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"Угорщина, як і всі держави-члени ЄС намагається захищати свої інтереси. Але досить часто вона намагається це робити за рахунок інших, у тому числі України, і Україна стає заручником цих складних ситуацій всередині ЄС. Тож вони можуть намагатися заблокувати все що завгодно. Чи є у них можливість це робити?  Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", - зауважив Всеволод Ченцов.

Він нагадав, що коли Угорщина блокувала погодження 18 млрд макрофінансової допомоги для України - країни-члени чи не вперше держави члени ЄС змогли виробити превентивний інструмент, який дозволив би все одно надати Україні допомогу, якби Угорщина пішла до кінця і ветувала рішення за найбільш зручним механізмом. 

На його думку, Будапешт не зможе без раціональних аргументів блокувати подальші європейські санкції проти Росії. 

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"Вже були спроби Угорщини ставити знак питання щодо продовження санкцій щодо групи осіб, російських олігархів. Ця спроба була невдалою. Звісно, ще має бути ухвалене рішення, але це свідчить, що в Угорщини немає реальних аргументів, чому вони виступають проти продовження таких санкцій. Аргумент "не хочу" - у ЄС це так не працює. Держава має довести, чому таке рішення є важливим не тільки для неї, а й для всього ЄС, аргументувати його і здобути більшість. Я вважаю, що це приречено на поразку", - зазначив Всеволод Ченцов.

Повну версію інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди". 

Теми: УгорщинаЄвропа
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