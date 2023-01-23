Посол Украины о новом вето Венгрии: у ЕС есть красные линии, которые нельзя переходить

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов считает, что Венгрия не сможет неограниченно шантажировать весь Евросоюз своим правом вето в совместных решениях - в частности, касающихся Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Дипломат считает, что Венгрия в конце концов все же не заблокирует выделение дополнительной военной помощи для Украины, которую сейчас планирует блокировать, и в ЕС найдут способы принять это решение, потому что возможность Будапешта применять свое право вето не совсем неограниченна.

Реклама:

"Венгрия, как и все государства-члены ЕС пытается защищать свои интересы. Но довольно часто она пытается это делать за счет других, в том числе Украины, и Украина становится заложником этих сложных ситуаций внутри ЕС. Поэтому они могут пытаться заблокировать все что угодно. Есть ли у них возможность это делать? Это всегда баланс. Если ты переходишь определенные красные линии, тебя перестают воспринимать и ты оказываешься в изоляции", - отметил Всеволод Ченцов.

Он напомнил, что когда Венгрия блокировала согласование 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины - страны-члены едва ли не впервые государства-члены ЕС смогли выработать превентивный инструмент, который позволил бы все равно предоставить Украине помощь, если бы Венгрия пошла до конца и ветировала решение по наиболее удобному механизму.

По его мнению, Будапешт не сможет без рациональных аргументов блокировать дальнейшие европейские санкции против России.

ВИДЕО ДНЯ

"Уже были попытки Венгрии ставить знак вопроса о продлении санкций в отношении группы лиц, российских олигархов. Эта попытка была неудачной. Конечно, еще должно быть принято решение, но это свидетельствует, что у Венгрии нет реальных аргументов, почему они выступают против продолжения таких санкций. Аргумент "не хочу" - в ЕС это так не работает. Государство должно доказать, почему такое решение является важным не только для него, но и для всего ЕС, аргументировать его и получить большинство. Я считаю, что это обречено на поражение", - отметил Всеволод Ченцов.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".