Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Украины о новом вето Венгрии: у ЕС есть красные линии, которые нельзя переходить

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 09:40

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов считает, что Венгрия не сможет неограниченно шантажировать весь Евросоюз своим правом вето в совместных решениях - в частности, касающихся Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Дипломат считает, что Венгрия в конце концов все же не заблокирует выделение дополнительной военной помощи для Украины, которую сейчас планирует блокировать, и в ЕС найдут способы принять это решение, потому что возможность Будапешта применять свое право вето не совсем неограниченна.

Реклама:

"Венгрия, как и все государства-члены ЕС пытается защищать свои интересы. Но довольно часто она пытается это делать за счет других, в том числе Украины, и Украина становится заложником этих сложных ситуаций внутри ЕС. Поэтому они могут пытаться заблокировать все что угодно. Есть ли у них возможность это делать? Это всегда баланс. Если ты переходишь определенные красные линии, тебя перестают воспринимать и ты оказываешься в изоляции", - отметил Всеволод Ченцов.

Он напомнил, что когда Венгрия блокировала согласование 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины - страны-члены едва ли не впервые государства-члены ЕС смогли выработать превентивный инструмент, который позволил бы все равно предоставить Украине помощь, если бы Венгрия пошла до конца и ветировала решение по наиболее удобному механизму. 

По его мнению, Будапешт не сможет без рациональных аргументов блокировать дальнейшие европейские санкции против России. 

ВИДЕО ДНЯ

"Уже были попытки Венгрии ставить знак вопроса о продлении санкций в отношении группы лиц, российских олигархов. Эта попытка была неудачной. Конечно, еще должно быть принято решение, но это свидетельствует, что у Венгрии нет реальных аргументов, почему они выступают против продолжения таких санкций. Аргумент "не хочу" - в ЕС это так не работает. Государство должно доказать, почему такое решение является важным не только для него, но и для всего ЕС, аргументировать его и получить большинство. Я считаю, что это обречено на поражение", - отметил Всеволод Ченцов.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

Темы: ВенгрияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Венгрия
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: