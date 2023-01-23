Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Білорусі вночі на Мозирському НПЗ сталася пожежа

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 09:55
В Білорусі вночі на Мозирському НПЗ сталася пожежа
Фото: "Белта"

На білоруському Мозирському нафтопереробному заводі вночі сталася пожежа, ніхто не постраждав.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Дослівно: "На лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків".

Реклама:

Деталі:  Повідомляється, що установку в експлуатацію не було введено, вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Місцеві рятувальники ліквідували пожежу, провели роботи з охолодження та захисту технологічних конструкцій. Постраждалих немає.

За даними рятувальників, технологічний процес підприємства не порушено. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: у Білорусі є два великих нафтопереробних підприємства - "Нафтан" у Новополоцьку і Мозирський НПЗ.

Теми: Білорусьпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: