В Білорусі вночі на Мозирському НПЗ сталася пожежа

На білоруському Мозирському нафтопереробному заводі вночі сталася пожежа, ніхто не постраждав.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Дослівно: "На лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків".

Деталі: Повідомляється, що установку в експлуатацію не було введено, вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Місцеві рятувальники ліквідували пожежу, провели роботи з охолодження та захисту технологічних конструкцій. Постраждалих немає.

За даними рятувальників, технологічний процес підприємства не порушено. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Нагадаємо: у Білорусі є два великих нафтопереробних підприємства - "Нафтан" у Новополоцьку і Мозирський НПЗ.