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В Білорусі вночі на Мозирському НПЗ сталася пожежа

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 10:55
Фото: "Белта"

На білоруському Мозирському нафтопереробному заводі вночі сталася пожежа, ніхто не постраждав.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Дослівно: "На лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків".

Деталі:  Повідомляється, що установку в експлуатацію не було введено, вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Місцеві рятувальники ліквідували пожежу, провели роботи з охолодження та захисту технологічних конструкцій. Постраждалих немає.

За даними рятувальників, технологічний процес підприємства не порушено. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Нагадаємо: у Білорусі є два великих нафтопереробних підприємства - "Нафтан" у Новополоцьку і Мозирський НПЗ.

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Теми: Білорусьпожежа
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