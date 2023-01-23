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В Беларуси ночью на Мозырском НПЗ произошел пожар

Станислав ПогориловПонедельник, 23 января 2023, 10:55
Фото: "Белта"

На белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе ночью произошел пожар, никто не пострадал.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Дословно: "На линию 101 сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков".

Детали:  Сообщается, что установка в эксплуатацию не была введена, она находится на стадии пусконаладочных работ.

Местные спасатели ликвидировали пожар, провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Пострадавших нет.

По данным спасателей, технологический процесс предприятия не нарушен. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Напомним: В Беларуси есть два крупных нефтеперерабатывающих предприятия – "Нафтан" в Новополоцке и Мозырский НПЗ.

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Темы: Беларусьпожар
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