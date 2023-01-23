В Беларуси ночью на Мозырском НПЗ произошел пожар
На белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе ночью произошел пожар, никто не пострадал.
Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"
Дословно: "На линию 101 сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков".
Детали: Сообщается, что установка в эксплуатацию не была введена, она находится на стадии пусконаладочных работ.
Местные спасатели ликвидировали пожар, провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Пострадавших нет.
По данным спасателей, технологический процесс предприятия не нарушен. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Напомним: В Беларуси есть два крупных нефтеперерабатывающих предприятия – "Нафтан" в Новополоцке и Мозырский НПЗ.