Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Норвегії обговорять можливу передачу Україні танків Leopard – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 12:22

У Норвегії відбудеться закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

У засіданні, яке відбудеться у понеділок ввечері, візьмуть участь 20 політиків Стортингу (парламенту Норвегії).

Реклама:

Конкретний час, тема і місце засідання зазвичай тримаються у секреті, але комітет зазвичай збирається для вирішення важливих питань зовнішньої і оборонної політики Норвегії.

Норвезькі журналісти дізналися, що понеділкове засідання буде присвячене Україні, її військовій підтримці, зокрема, танками після заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.

Як зазначається, такий поворот створює нові можливості для Норвегії, яка також має танки Leopard 2.

ВІДЕО ДНЯ

Норвезький зовнішньополітичний і оборонний комітет на своєму засіданні має вирішити, чи звертатися до Берліна з проханням дозволити Норвегії поставити Україні танки німецького виробництва.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам також взяв участь у засіданні контактної групи на базі Рамштайн у Німеччині. Норвегія є однією з кількох європейських країн, які мають танки Leopard, однак він не став давати жодних обіцянок.

"Я не коментую майбутні поставки. Але Україна справді потребує великої кількості озброєнь і танки – це те, що їм потрібно" - сказав міністр після зустрічі.

Норвегія не має великого запасу танків. Наразі близько 30 танків Leopard 2A4NO перебувають в строю, а решта зберігається в резерві. Протягом останнього року в уряді Норвегії йшли розмови про можливу заміну цих танків на корейські K2.

Як повідомлялося, Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції".

Теми: зброяНорвегія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
зброя
Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: