У Норвегії обговорять можливу передачу Україні танків Leopard – ЗМІ

У Норвегії відбудеться закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

У засіданні, яке відбудеться у понеділок ввечері, візьмуть участь 20 політиків Стортингу (парламенту Норвегії).

Реклама:

Конкретний час, тема і місце засідання зазвичай тримаються у секреті, але комітет зазвичай збирається для вирішення важливих питань зовнішньої і оборонної політики Норвегії.

Норвезькі журналісти дізналися, що понеділкове засідання буде присвячене Україні, її військовій підтримці, зокрема, танками після заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.

Як зазначається, такий поворот створює нові можливості для Норвегії, яка також має танки Leopard 2.

ВІДЕО ДНЯ

Норвезький зовнішньополітичний і оборонний комітет на своєму засіданні має вирішити, чи звертатися до Берліна з проханням дозволити Норвегії поставити Україні танки німецького виробництва.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам також взяв участь у засіданні контактної групи на базі Рамштайн у Німеччині. Норвегія є однією з кількох європейських країн, які мають танки Leopard, однак він не став давати жодних обіцянок.

"Я не коментую майбутні поставки. Але Україна справді потребує великої кількості озброєнь і танки – це те, що їм потрібно" - сказав міністр після зустрічі.

Норвегія не має великого запасу танків. Наразі близько 30 танків Leopard 2A4NO перебувають в строю, а решта зберігається в резерві. Протягом останнього року в уряді Норвегії йшли розмови про можливу заміну цих танків на корейські K2.

Як повідомлялося, Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції".