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В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 13:22

В Норвегии состоится закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны, посвященное предоставлению военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает норвежское издание Dagbladet.

В заседании, которое состоится в понедельник вечером, примут участие 20 политиков Стортинга (парламента Норвегии).

Конкретное время, тема и место заседания обычно держатся в секрете, но комитет обычно собирается для решения важных вопросов внешней и оборонной политики Норвегии.

Норвежские журналисты узнали, что понедельничное заседание будет посвящено Украине, ее военной поддержке, в частности, танками после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

Как отмечается, такой поворот создает новые возможности для Норвегии, которая также имеет танки Leopard 2.

Норвежский внешнеполитический и оборонный комитет на своем заседании должен решить, обращаться ли к Берлину с просьбой разрешить Норвегии поставить Украине танки немецкого производства.

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам также принял участие в заседании контактной группы на базе Рамштайн в Германии. Норвегия является одной из нескольких европейских стран, которые имеют танки Leopard, однако он не стал давать никаких обещаний.

"Я не комментирую будущие поставки. Но Украина действительно нуждается в большом количестве вооружений и танки - это то, что им нужно", - сказал министр после встречи.

Норвегия не имеет большого запаса танков. Сейчас около 30 танков Leopard 2A4NO находятся в строю, а остальные хранятся в резерве. В течение последнего года в правительстве Норвегии шли разговоры о возможной замене этих танков на корейские K2.

Как сообщалось, Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции".

Темы: оружиеНорвегия
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