В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard - СМИ

В Норвегии состоится закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны, посвященное предоставлению военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает норвежское издание Dagbladet.

В заседании, которое состоится в понедельник вечером, примут участие 20 политиков Стортинга (парламента Норвегии).

Реклама:

Конкретное время, тема и место заседания обычно держатся в секрете, но комитет обычно собирается для решения важных вопросов внешней и оборонной политики Норвегии.

Норвежские журналисты узнали, что понедельничное заседание будет посвящено Украине, ее военной поддержке, в частности, танками после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

Как отмечается, такой поворот создает новые возможности для Норвегии, которая также имеет танки Leopard 2.

ВИДЕО ДНЯ

Норвежский внешнеполитический и оборонный комитет на своем заседании должен решить, обращаться ли к Берлину с просьбой разрешить Норвегии поставить Украине танки немецкого производства.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам также принял участие в заседании контактной группы на базе Рамштайн в Германии. Норвегия является одной из нескольких европейских стран, которые имеют танки Leopard, однако он не стал давать никаких обещаний.

"Я не комментирую будущие поставки. Но Украина действительно нуждается в большом количестве вооружений и танки - это то, что им нужно", - сказал министр после встречи.

Норвегия не имеет большого запаса танков. Сейчас около 30 танков Leopard 2A4NO находятся в строю, а остальные хранятся в резерве. В течение последнего года в правительстве Норвегии шли разговоры о возможной замене этих танков на корейские K2.

Как сообщалось, Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции".