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NYT: "вибухові" подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 13:01
NYT: вибухові подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ
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У США вважають, що пакунки з вибухівкою, які у листопаді-грудні отримало посольство України в Іспанії, кілька топ-посадовців та установ, скоріш за все були надіслані російським угрупованням за вказівкою кураторів з ГРУ. 

Про це повідомляє The New York Times у своєму матеріалі на основі спілкування з американськими посадовцями, які коментували на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

Наскільки їм відомо, останніми тижнями слідчі ретельно досліджують причетність "Російського імперського руху" - ультраправих імперців-монархістів, які мають однодумців у тому числі у Європі, і, як вважають, мають зв’язки з російським ГУР. З’ясувалося, що важливі  учасники угруповання бували в Іспанії і місцева поліція відстежила, що вони мали зв’язки із праворадикальними іспанськими організаціями.

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Американські спецслужби підозрюють, що росіяни, які координували акцію з "вибуховими подарунками" в Іспанії, належать до Центру підготовки спеціалістів спецпризначення №161, у штаб-квартирі якого у Москві розташований у тому числі спецпідрозділ ГРУ 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в діяльності для дестабілізації у Європі.

У той же час, поки невідомо, якою мірою Кремль безпосередньо причетний до спецоперації з "вибуховими подарунками".

Посадовці у США вважають, що офіцери ГРУ, які стояли за кампанією, можливо сподівалися своїми діями застати європейських посадовців зненацька, а також "обкатали" використання маріонеткових груп на випадок, якщо захочуть у майбутньому задіяти їх для ескалації. Ймовірною метою акції було надіслати сигнал, що Росія руками своїх агентів може організовувати теракти у Європі і мститися країнам, які активно допомагають Україні. 

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У той же час, поки немає ознак, що Москва вже готує щось подібне - вважається, що російські посадовці утримуються від цього, побоюючись реакції НАТО. 

Американські співрозмовники вважають, що Путін може все ж задуматися про такий інструмент тиску, якщо Росія продовжить зазнавати великих військових невдач в Україні. 

Задіяння таких організацій як РІР може бути вигідним для російських спецслужб, тому що формально вони прямо не пов’язані з державними структурами і відповідальність за їхні дії важче покладати напряму на Кремль. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про серію "вибухових подарунків" в Іспанії у статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

Теми: ІспаніяРосія
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