NYT: "взрывные" подарки для чиновников в Испании могли рассылать по указанию ГРУ

В США считают, что пакеты со взрывчаткой, которые в ноябре-декабре получило посольство Украины в Испании, несколько топ-чиновников и учреждений, скорее всего были отправлены российской группировкой по указанию кураторов из ГРУ.

Об этом сообщает The New York Times в своем материале на основе общения с американскими чиновниками, которые комментировали на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Насколько им известно, в последние недели следователи тщательно исследуют причастность "Российского имперского движения" - ультраправых имперцев-монархистов, которые имеют единомышленников в том числе в Европе, и, как считают, имеют связи с российским ГУР. Выяснилось, что важные участники группировки бывали в Испании и местная полиция отследила, что они имели связи с праворадикальными испанскими организациями.

Американские спецслужбы подозревают, что россияне, которые координировали акцию со "взрывными подарками" в Испании, принадлежат к Центру подготовки специалистов спецназначения №161, в штаб-квартире которого в Москве расположено в том числе спецподразделение ГРУ 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в деятельности для дестабилизации в Европе.

В то же время, пока неизвестно, в какой степени Кремль непосредственно причастен к спецоперации со "взрывными подарками".

Чиновники в США считают, что офицеры ГРУ, которые стояли за кампанией, возможно надеялись своими действиями застать европейских чиновников врасплох, а также "обкатали" использование марионеточных групп на случай, если захотят в будущем задействовать их для эскалации. Вероятной целью акции было послать сигнал, что Россия руками своих агентов может организовывать теракты в Европе и мстить странам, которые активно помогают Украине.

В то же время, пока нет признаков, что Москва уже готовит нечто подобное - считается, что российские чиновники воздерживаются от этого, опасаясь реакции НАТО.

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Американские собеседники считают, что Путин может все же задуматься о таком инструменте давления, если Россия продолжит терпеть крупные военные неудачи в Украине.

Задействование таких организаций может быть выгодным для российских спецслужб, потому что формально они прямо не связаны с государственными структурами и ответственность за их действия труднее возлагать напрямую на Кремль.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о серии "взрывных подарков" в Испании в статье Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании