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Український кандидат розгромно програв вибори президента ПАРЄ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 14:01
Олександр Мережко. фото "Слуга народу"

Народний депутат Олександр Мережко, який представляє фракцію "Слуга Народу", отримав лише 44 голоси депутатів ПАРЄ на виборах президента Асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, представник групи лівих партій та президент ПАРЄ у 2022 році, що отримав 175 голосів. Таким чином, він був переобраний у першому турі.

 
Тіні Кокс
фото з вікіпедії

Із 223 депутатів, які проголосували, лише 44 підтримали Олександра Мережка, який вирішив поборотися за цю посаду у якості альтернативного кандидата.

На початку січня стало відомо, що український депутат, глава комітету у закордонних правах балотуватиметься в президенти ПАРЄ. Однак він висунув свою кандидатуру усупереч правилам та традиціям асамблеї, що призвело зрештою до його програшу.

Переможець виборів Тіні Кокс розпочав свою роботу на поновленій посаді із заяви про те, що Україна лишатиметься головним пріоритетом ПАРЄ, а також оголосив хвилину мовчання щодо усіх українців, що загинути через протиправну агресію.

Інтерв’ю Тіні Кокса від квітня 2022 року читайте у публікації "Президент ПАРЄ: В Україні кажуть, що я проросійський, але у мене інша позиція"

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Теми: ПАРЄ
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