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Украинский кандидат разгромно проиграл выборы президента ПАСЕ

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 14:01
Александр Мережко. фото "Слуга народа"

Народный депутат Александр Мережко, представляющий фракцию "Слуга народа", получил лишь 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, представитель группы левых партий и президент ПАСЕ в 2022 году, получивший 175 голосов. Таким образом, он был переизбран в первом туре.

 
Тини Кокс
ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Из 223 депутатов, которые проголосовали, только 44 поддержали Александра Мережко, который решил побороться за эту должность в качестве альтернативного кандидата.

В начале января стало известно, что украинский депутат, глава комитета по иностранным делам будет баллотироваться в президенты ПАСЕ. Однако он выдвинул свою кандидатуру вопреки правилам и традициям ассамблеи, что привело в итоге к его проигрышу.

Победитель выборов Тини Кокс начал свою работу на восстановленной должности с заявления о том, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания по всем украинцам, погибшим из-за противоправной агрессии.

Интервью Тини Кокса от апреля 2022 года читайте в публикации "Президент ПАСЕ: В Украине говорят, что я пророссийский, но у меня другая позиция".

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Темы: ПАСЕ
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