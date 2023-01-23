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Латвія на знак солідарності з Естонією знижує рівень дипвідносин з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 13:38

Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій" - заявив міністр.

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Росія ухвалила рішення знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах, у зв'язку з чим послу Естонії в РФ Маргусу Лайдрі наказано покинути Росію до 7 лютого 2023 року.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу після цього заявив, що закличе країни-члени ЄС дотримуватися принципу паритетності в дипломатичних відносинах із Росією, згідно з яким кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою.

У російських посольствах у більшості європейських країн працює більше дипломатів, ніж у посольствах цих країн у Росії.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС Литви назвало рішення Москви вислати естонського посла ознакою відчаю.

Теми: ЛатвіяЕстонія
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