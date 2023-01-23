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Латвия в знак солидарности с Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 14:38

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России соответствующих действий", - заявил министр.

Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу после этого заявил, что призовет страны-члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому количество дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

В российских посольствах в большинстве европейских стран работает больше дипломатов, чем в посольствах этих стран в России.

МИД Литвы назвал решение Москвы выслать эстонского посла признаком отчаяния.

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Темы: ЛатвияЭстония
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