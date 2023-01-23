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Угорщина відмовилась від блокування 500 млн євро військової допомоги ЄС для України – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 14:57

Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України" - написав він у Twitter.

Минулого тижня польським журналістам стало відомо, що Угорщина блокує черговий транш військової допомоги ЄС для України.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв’ю Європейській правді висловив думку, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати увесь Євросоюз своїм право вето у спільних рішеннях - зокрема тих, що стосуються України.

"Угорщина, як і всі держави-члени ЄС намагається захищати свої інтереси. Але досить часто вона намагається це робити за рахунок інших, у тому числі України, і Україна стає заручником цих складних ситуацій всередині ЄС. Тож вони можуть намагатися заблокувати все що завгодно. Чи є у них можливість це робити?  Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", - зауважив Ченцов.

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Повну версію інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди". 

Теми: Угорщинадопомога Україні
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