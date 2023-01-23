Венгрия отказалась от блокирования 500 млн евро военной помощи ЕС для Украины – СМИ

Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины" - написал он в Twitter.

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На прошлой неделе польским журналистам стало известно, что Венгрия блокирует очередной транш военной помощи ЕС для Украины.

До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов в интервью Европейской правде выразил мнение, что Венгрия не сможет неограниченно шантажировать весь Евросоюз своим правом вето в совместных решениях - в частности, касающихся Украины.

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"Венгрия, как и все государства-члены ЕС пытается защищать свои интересы. Но довольно часто она пытается это делать за счет других, в том числе Украины, и Украина становится заложником этих сложных ситуаций внутри ЕС. Поэтому они могут пытаться заблокировать все что угодно. Есть ли у них возможность это делать? Это всегда баланс. Если ты переходишь определенные красные линии, тебя перестают воспринимать и ты оказываешься в изоляции", - отметил Ченцов.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".