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В уряді Польщі обурені заявами ексглави МЗС Сікорського про "поділ України"

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 15:56

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав опозицію відмежуватися від слів колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського про нібито думки польської влади про "поділ України" у перші дні вторгнення РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Сікорський вранці у понеділок виступав на Radio Zet. Серед іншого піднімалася тема війни в Україні. Зокрема, його запитали, чи вірить він в те, що уряд "Права і справедливості" певний час думав про розподіл території України.

"Гадаю, що в перші десять днів війни був момент сумнівів, коли ми всі не бачили, як все буде, що можливо Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського і допомога Заходу, могло статися різне" - сказав Сікорський.

На цю заяву відреагував глава польського уряду, зазначивши, що подібні слова нічим не відрізняються від російської пропаганди.

"Колишній міністр закордонних справ повинен зважувати слова. Я очікую, що він відмовиться від цих ганебних тверджень. Закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського" - заявив Моравецький.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер також розкритикував Сікорського: "Не міряй людей своєю міркою. Це ваша політика була орієнтована на перезавантаження відносин з РФ. Це ваш уряд зустрічався з Путіним у Москві".

ВІДЕО ДНЯ

Слід зазначити, що тема про нібито територіальні претензії Польщі до України регулярно піднімається російською пропагандою.

Нагадаємо, в листопаді керівна партія Польщі "Право і справедливість" презентувала проєкт закону щодо створення спецкомісії, яка розслідувала би вплив Росії на внутрішню політику Польщі у 2007-2022 роках.

Серед рішень, які зможе приймати комісія, передбачене скасування адміністративних рішень, виданих в результаті російських впливів; заборона здійснення функцій, пов'язаних розпорядженням державними коштами, на термін до 10 років; анулювання й заборона отримання "перевірки благонадійності" на 10 років.

Очікується, що комісія буде створена на початку 2023 року.

Теми: ПольщаУкраїна
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