Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В правительстве Польши возмущены заявлениями экс-главы МИД Сикорского о "разделе Украины"

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 14:56

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию отмежеваться от слов бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы мысли польских властей о "разделе Украины" в первые дни вторжения РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Сикорский утром в понедельник выступал на Radio Zet. Среди прочего поднималась тема войны в Украине. В частности, его спросили, верит ли он в то, что правительство "Права и справедливости" некоторое время думало о разделе территории Украины.

Реклама:

"Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное", - сказал Сикорский.

На это заявление отреагировал глава польского правительства, отметив, что подобные слова ничем не отличаются от российской пропаганды.

"Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - заявил Моравецкий.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель польского правительства Петр Мюллер также раскритиковал Сикорского: "Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с РФ. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве".

Следует отметить, что тема о якобы территориальных претензиях Польши к Украине регулярно поднимается российской пропагандой.

Напомним, в ноябре правящая партия Польши "Право и справедливость" представила проект закона о создании спецкомиссии, которая расследовала бы влияние России на внутреннюю политику Польши в 2007-2022 годах.

Среди решений, которые сможет принимать комиссия, предусмотрена отмена административных решений, выданных в результате российских влияний; запрет осуществления функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет; аннулирование и запрет получения "проверки благонадежности" на 10 лет.

Ожидается, что комиссия будет создана в начале 2023 года.

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: