В правительстве Польши возмущены заявлениями экс-главы МИД Сикорского о "разделе Украины"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию отмежеваться от слов бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы мысли польских властей о "разделе Украины" в первые дни вторжения РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Сикорский утром в понедельник выступал на Radio Zet. Среди прочего поднималась тема войны в Украине. В частности, его спросили, верит ли он в то, что правительство "Права и справедливости" некоторое время думало о разделе территории Украины.

"Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное", - сказал Сикорский.

На это заявление отреагировал глава польского правительства, отметив, что подобные слова ничем не отличаются от российской пропаганды.

"Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - заявил Моравецкий.

Представитель польского правительства Петр Мюллер также раскритиковал Сикорского: "Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с РФ. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве".

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Следует отметить, что тема о якобы территориальных претензиях Польши к Украине регулярно поднимается российской пропагандой.

Напомним, в ноябре правящая партия Польши "Право и справедливость" представила проект закона о создании спецкомиссии, которая расследовала бы влияние России на внутреннюю политику Польши в 2007-2022 годах.

Среди решений, которые сможет принимать комиссия, предусмотрена отмена административных решений, выданных в результате российских влияний; запрет осуществления функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет; аннулирование и запрет получения "проверки благонадежности" на 10 лет.

Ожидается, что комиссия будет создана в начале 2023 года.