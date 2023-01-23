У Києві фейкові СБУшники розвели росіянку, яка хотіла отримати паспорт України

У Києві затримали ділків, які виманювали 10 тисяч доларів США за оформлення українського паспорта.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За даними слідства, 36-річний уродженець Дніпропетровської області, представляючись "колишнім співробітником СБУ", обіцяв іноземним громадянам за грошову винагороду посприяти швидкому та безперешкодному отриманню ними українського громадянства.

Він переконував своїх клієнтів, що має впливові зв’язки в Державній міграційній службі України та може вплинути на службових осіб цього відомства щодо прийняття ними позитивного рішення.

Вартість таких "послуг" чоловік оцінив у 10 тисяч доларів США.

Зокрема, за таку суму зловмисник пообіцяв громадянці РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу в набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. З указаної суми 7 тисяч доларів США, за його словами, призначалися службовим особам, а 3 тисяч доларів США - особисто йому.

Організатора схеми разом зі спільником затримали на одній зі столичних АЗС після отримання "завдатку" у сумі 3 тисяч доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

фото прокуратури

Під час затримання у зловмисників вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Суд арештував чоловіка. З його спільником тривають слідчі дії.

Вилучені предмети та речовини скеровані на експертизу. Як уточнили УП в прокуратурі, правоохоронці наразі встановлюють кількість іноземців, яких могли стати жертвами незаконної схеми.

Санкція інкримінованого злочину передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.