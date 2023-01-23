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В Киеве фейковые СБУшники развели россиянку, которая хотела получить паспорт Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 16:47
фото СБУ

В Киеве задержали дельцов, выманивавших 10 тысяч долларов США за оформление украинского паспорта.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: По данным следствия, 36-летний уроженец Днепропетровской области, представляясь "бывшим сотрудником СБУ", обещал иностранным гражданам за денежное вознаграждение посодействовать быстрому и беспрепятственному получению ими украинского гражданства.

Он убеждал своих клиентов, что имеет влиятельные связи в Государственной миграционной службе Украины и может повлиять на должностных лиц этого ведомства по принятию ими положительного решения.

Стоимость таких "услуг" мужчина оценил в 10 тысяч долларов США.

В частности, за такую сумму злоумышленник пообещал гражданке РФ, которая имеет вид на постоянное проживание в Украине, помощь в приобретении гражданства Украины и получении украинского паспорта. Из указанной суммы 7 тысяч долларов США, по его словам, назначались должностным лицам, а 3 тысячи долларов США - лично ему.

Организатора схемы вместе с сообщником задержали на одной из столичных АЗС после получения "задатка" в сумме 3 тысячи долларов США.

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фото прокуратуры

Во время задержания у злоумышленников изъяли фейковое удостоверение СБУ, форменную одежду, оружие и наркотические средства.

В настоящее время организатор схемы сообщен о подозрении. Суд арестовал мужчину. С его сообщником продолжаются следственные действия.

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. Как уточнили УП в прокуратуре, правоохранители устанавливают количество иностранцев, которых могли стать жертвами незаконной схемы.

Санкция инкриминируемого преступления предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: Киевпрокуратура
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